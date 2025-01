Es Donald Trump el presidente número 47 de Estados Unidos

Hace tan sólo unos minutos, Donald Trump se convirtió en el presidente número 47 de Estados Unidos y en el primer mandatario con antecedentes penales en el cargo.

El republicano, que estará al frente de la Casa Blanca para el periodo 2025-2029, rindió protesta ante el juez John Roberts, presidente de la Suprema Corte estadounidense.

Donald Trump sworn in as 47th president of the United States pic.twitter.com/ieRjWmTBN6