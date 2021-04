Escándalo de las "vacunas vacías" sacude a países de América Latina

MÉXICO.- Por medio de redes sociales, los internautas empezaron a difundir videos sobre la “falsa” vacunación, como el caso de la enfermera que inyectó con una jeringa vacía a un adulto mayor que había acudido a vacunarse contra el Covid-19 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco, en la Ciudad de México, es apenas el más reciente ejemplo de un escándalo que ha sacudido otros países, entre ellos Brasil y Colombia.

Los usuarios de twitter colocaron el Trending los hashtag “vacuNADA" y “vacunasDeAire”, para demostrar los errores cometidos en la aplicación de las dosis anti-covid. Casos como la enfermera que aplicó la inyección al adulto mayor, fue retirada y el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció el error y se disculpó, después de que un video publicado por una familiar del adulto mayor que lo grabó todo se hizo viral. El paciente recibió la vacuna minutos después.

Los primeros casos de este tipo que se volvieron virales ocurrieron en Brasil, donde se difundieron en febrero pasado videos en redes sociales mostrando al personal de salud en dos localidades, Petrópolis y Niterói, en Río de Janeiro, engañando a los adultos mayores que acudieron a vacunarse contra el Covid-19.

Una de las enfermeras aseguró que se trató de un descuido y fue retirada de sus funciones mientras se realizaban las investigaciones. Las autoridades de ambas localidades aseguraron que, en caso de que se revelara desvío de dosis o irregularidades, los implicados serían acusados de peculado, que se castiga hasta con 12 años de prisión. Los casos se volvieron conocidos internacionalmente cuando fueron retomados por cadenas como CNN.

Un enfermero en Río de Janeiro fue imputado ya por "malversación e infracción del sistema sanitario", tras revelarse que insertó la jeringa para inyectar la dosis de vacuna, pero no presionó el émbolo, y los medios brasileños señalaron que se registraron hechos como éste en al menos cuatro puntos del país.

Los adultos mayores que fueron víctimas del engaño fueron contactados y vacunados correctamente.

Brazil police probe reports of coronavirus vaccine 'shots of air' | Article [AMP] | Reuters https://t.co/PS5hPppWi1



This is also happening in Mexico #VacunasDeAire #vacuNADA #Mexico @WHO