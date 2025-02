Escocia aclara que no prohibirá gatos tras polémica ambiental

El gobierno de Escocia ha desmentido cualquier intención de prohibir o restringir la tenencia de gatos, luego de que un informe de la Comisión de Bienestar Animal sugiriera medidas de "contención" para reducir el impacto de los felinos en la fauna silvestre.

El primer ministro John Swinney aclaró la postura del gobierno tras la controversia generada por el documento, el cual indicaba que los gatos matan aproximadamente 700 millones de aves y otros animales cada año en el Reino Unido.

Los #gatos salvajes escoceses son una variedad de la especie felis silvestris. Están al borde de la extinción en #Escocia. Pero el nacimiento de dos gatitos salvajes en Escocia ha entusiasmado a los conservacionistas que intentan asegurar su futuro. #ReinoUnido pic.twitter.com/60l8qGBrqH — CGTN Español (@cgtnenespanol) August 5, 2019

Entre las medidas recomendadas, se mencionaba mantener a los gatos domésticos en interiores o con correa, e incluso restringir su presencia en ciertas áreas vulnerables.

Algunos medios interpretaron estas recomendaciones como una posible prohibición, lo que desató críticas. El Daily Mail y el Scottish Daily Express publicaron titulares alarmantes, calificando la idea como "descabellada".

Ante esto, Swinney declaró: "El gobierno no va a prohibir los gatos ni a restringirlos. No tenemos intención de hacerlo y no lo haremos".

El gobierno escocés aclara su postura sobre los gatos

Por su parte, la organización benéfica Cats Protection desestimó la necesidad de medidas drásticas y sugirió soluciones más equilibradas, como mantener a los gatos en interiores durante el amanecer y el anochecer.

Alice Palombo, representante de la organización, destacó la importancia de los gatos como compañeros y su valor en el bienestar de muchas personas.

Con casi un cuarto de los hogares escoceses teniendo un gato, el debate ha generado opiniones divididas. Sin embargo, el gobierno insiste en que no impondrá restricciones y analizará cuidadosamente las recomendaciones antes de tomar cualquier decisión.

Con información de The Associated Press