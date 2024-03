Escuelas en Canadá lanzan demanda contra TikTok, Meta y SnapChat

Las nuevas generaciones prácticamente nacieron con las redes sociales en sus cunas, dando pie a que jamás se separen de sus dispositivos electrónicos, generando preocupación.

Ante la dependencia de las plataformas actuales, cuatro de las juntas escolares más grandes de Ontario, Canadá lanzaron una demanda en contra de TikTok, Meta y SnapChat por ‘nutrir’ la crisis de salud mental de los jóvenes.

Las juntas involucradas son la Junta Escolar del Distrito de Toronto, la Junta Escolar del Distrito de Peel, la Junta Escolar del Distrito Católico de Toronto y la Junta Escolar del Distrito de Ottawa-Carleton.

De acuerdo con sus demandas, dichas redes sociales están ‘diseñadas para un uso compulsivo, han reconfigurado la forma en que los niños piensan, se comportan y aprenden’.

El que los niños y jóvenes se hayan acostumbrado a tener abiertas estas aplicaciones en sus celulares, ha puesto una barrera tecnológica entre los estudiantes y sus profesores que solo buscan nutrir sus mentes con información esencial y útil.

En su demanda, piden daños y perjuicios por la interrupción del ‘aprendizaje de los estudiantes y del sistema educativo’.

“Los demandados han actuado de manera prepotente, imprudente, maliciosa y reprensible sin la debida consideración por el bienestar de la población estudiantil y el sistema educativo”, asegura el comunicado.

Facebook e Instagram son parte de Meta Platforms Inc., SnapChat de Snap Inc. y la famosa app de bailes y ‘challenges’ TikTok de ByteDance Ltd.

La tensa situación que enfrentan estas redes sociales, han llevado a que Tonya Johnson, portavoz de Snap Inc., defienda la importancia de SnapChat en las relaciones humanas modernas.

“Snapchat se abre directamente a una cámara —en lugar de a un archivo de contenido— y no tiene los tradicionales likes o comentarios del público”. “Si bien siempre tendremos más trabajo por hacer, nos sentimos complacidos sobre el papel que desempeña Snapchat para ayudar a los amigos cercanos a sentirse conectados, felices y preparados cuando enfrentan los muchos desafíos de la adolescencia”, recalcó Johnson.

Snap Inc. ha sido la única empresa involucrada en la demanda que ha dado su postura, ya que los representantes de Meta Platforms Inc. y ByteDance Ltd. siguen sin emitir una declaración.

Con información de AP