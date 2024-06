Esposa de Bob Menendez no asistirá a juicio tras cirugía por cáncer.

Nadine Menendez, esposa del senador Bob Menendez, fue eximida el miércoles de comparecer en la corte la próxima semana. Su abogado informó que está experimentando un dolor intenso y crónico tras una cirugía para tratar el cáncer.

Nadine Menendez debía participar en el mismo juicio que su esposo, el senador demócrata, que se ha estado llevando a cabo durante el último mes. Sin embargo, su proceso judicial se ha pospuesto hasta al menos julio debido a un reciente diagnóstico de cáncer de mama.

Tenía programada una audiencia previa al juicio el próximo miércoles en el tribunal federal de Manhattan, pero su abogado, Barry Coburn, solicitó que se le permitiera ausentarse tras la reciente “cirugía invasiva de cáncer”.

Coburn escribió que tiene “equipo médico implantado en su cuerpo y tiene un dolor intenso y crónico”.

En una orden al final del día, el juez Sidney H. Stein dijo que Nadine Menendez puede ausentarse de la audiencia.

El senador Menendez, de 70 años, y su esposa, de 57, se han declarado inocentes de las acusaciones de ayudar a tres empresarios de Nueva Jersey a cambio de sobornos en lingotes de oro, cientos de miles de dólares en efectivo y un automóvil.

Q&A: In which Inner City Press asks Senator Menendez what Nadine was saying "thank you" to, in the text messages the prosecutors summarized in a chart. Menendez said his lawyer found discrepancies; story (and book) coming about this trial https://t.co/m8YthGVC7f pic.twitter.com/nLmnkFHVK6