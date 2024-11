Estados Unidos afirma que Israel aceptó propuesta de cese del fuego

Israel aceptó una propuesta destinada a resolver las diferencias previas a un posible cese al fuego y la liberación de rehenes en Gaza, informó este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Blinken instó a Hamás a adoptar la misma postura, aunque no especificó si la iniciativa abordaba las preocupaciones del grupo miliciano.

Estas declaraciones se dieron tras una reunión de dos horas y media entre Blinken y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Met with Israeli officials @Isaac_Herzog and @yoavgallant to reiterate the urgent need to reach a ceasefire in Gaza that secures the release of hostages, allows a surge of humanitarian assistance, and creates the conditions for broader regional stability. pic.twitter.com/iqNXNWKT0H