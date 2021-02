Estados Unidos amplía el acceso a vacunas pero cuenta con pocas dosis

Texas.- En una carrera para aumentar la vacunación contra Covid-19, las entidades de Estados Unidos han abierto sitios de inoculación masiva y ampliado la elegibilidad de personas, pero la oferta no está aumentando lo suficientemente rápido.

Estados Unidos, que enfrenta una amenaza creciente por variantes de virus más contagiosas y posiblemente más letales, está administrando gradualmente más dosis todos los días, ahora hasta un promedio de alrededor de 1.7 millones, según una base de datos de The New York Times.



Pero los estados también han ampliado constantemente el acceso más allá de los grupos más vulnerables, los trabajadores de atención médica de primera línea y el personal y los residentes de los asilos de ancianos.

Ahora, algunos funcionarios estatales dicen que están listos para administrar miles de inyecciones más todos los días, si pueden hacerlo.



La semana pasada, California anunció que pronto se convertiría en uno de los pocos estados que ampliarán el acceso a las vacunas a personas de cualquier edad con problemas de salud subyacentes o discapacidades graves.

Pero ya ha usado el 72 por ciento de sus dosis y tiene escasez en algunas áreas.

El sitio de vacunación masiva en el Dodger Stadium cerró durante el fin de semana porque Los Ángeles había agotado su suministro, dijo el Alcalde Eric Garcetti.

Dijo que la ciudad recibió solo 16 mil dosis la semana pasada, aproximadamente el valor de un día.



"Cuando las vacunas llegan a Los Ángeles, sabemos cómo administrarlas", dijo Garcetti a los periodistas. "Tenemos una gran infraestructura configurada, de personas increíbles, y se las daremos a la gente de manera eficiente y segura.

Pero el problema es que todavía no estamos recibiendo dosis lo suficientemente pronto".

La oferta es limitada

Los funcionarios en Georgia dicen que la oferta limitada está obstaculizando la apertura de la elegibilidad.

Cuando la Junta de Educación de Atlanta pidió al Gobernador Brian Kemp a principios de este mes que comenzara a permitir que los maestros se vacunen, el Gobernador dijo que el estado no estaba recibiendo suficientes dosis para los residentes que ya eran elegibles.



Muchos distritos alrededor de Atlanta, dijo, habían dejado de programar nuevas citas de vacunas porque las entregas federales estaban muy por debajo de la demanda.



Los expertos dicen que ampliar la elegibilidad requiere un delicado equilibrio entre priorizar a los que están en mayor riesgo y garantizar que no se desperdicie ninguna dosis.



"No creo que nadie quiera ser la persona que reciba la vacuna a expensas de otra persona de mayor riesgo", dijo la Dra. Sarita Shah, epidemióloga de la Universidad Emory en Atlanta.



El Dr. Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dijo que expandir las listas demasiado rápido podría ser contraproducente.



"La gente se va a enojar cuando se les promete una segunda dosis y no la reciben a tiempo", dijo.



Algunos expertos, como el Dr. Robert Murphy, director del Instituto de Salud Global de Northwestern, han pedido más flexibilidad para los lugares que ya han vacunado a sus residentes más vulnerables.



"Creo que lo peligroso es que algunos lugares están demasiado restringidos con las reglas actuales", dijo el Dr. Murphy. "Si tiene 500 dosis, y no vendrá nadie, y van a caducar en cuestión de días o semanas, úsenlas".

(Con información de The New York Times).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Estados Unidos espera regreso a la normalidad a finales de verano

El Pentágono sumará más de mil efectivos a la vacunación anticovid en EU

EU: Denuncian favoritismo en vacunación; investigarán a hospitales