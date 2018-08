Trump anuncia castigos para países que comercialicen con Irán

Agencia

Estados Unidos.- Donald Trump lanzó este martes una advertencia a los países que sigan comerciando con el régimen de Irán tras el restablecimiento de sanciones sobre Teherán, que calificó como "las más duras" jamás aplicadas.

"Éstas son las sanciones más mordaces jamás impuestas, y en noviembre aumentan a otro nivel", señaló el presidente de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter, informa el portal Infobae.

"Cualquiera que haga negocios con Irán no los hará con Estados Unidos. Estoy pidiendo la paz mundial, nada más", agregó.

También te puede interesar: Ivanka Trump rechaza política migratoria de su padre

Estados Unidos decidió imponer medidas punitivas a la República Islámica luego de anunciar en mayo su retiro del acuerdo nuclear con Irán, alcanzado en 2015.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!