Estados Unidos aprueba junto a 3 países nuevas sanciones para Irán

Estados Unidos ha anunciado este miércoles, con motivo del Día Internacional de la Mujer, nuevas sanciones aprobadas contra irán, las cuales fueron aprobadas junto a la Unión Europea, Reino Unido y Australia, por los abusos de Derechos Humanos por parte de las autoridades iraníes.

En el marco de la represión de las protestas que estallaron tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, Estados Unidos ha declarado promover una rendición de cuentas contra el régimen iraní.

100 Women of the Year in Iran:

A woman wearing a Mahsa Amini headband, standing in the crowd holding a sign saying “Khamenei, we will kill you, you will be thrown into the dustbin of history; We are victorious...”#InternationalWomensDaypic.twitter.com/uslAmJ1UPo