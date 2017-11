Rechazan a Barack Obama como jurado en un tribunal

Agencia

Estados Unidos.- El expresidente de EE.UU., Barack Obama, se presentó el miércoles por la mañana ante un tribunal del centro de Chicago para ejercer el cargo de jurado. Sin embargo, poco antes del mediodía, Timothy Evans, el juez principal del condado de Cook (Illinois), informó a los periodistas de que el exmandatario no había sido seleccionado.

De acuerdo con RT, el magistrado anunció que "sus servicios no fueron necesarios" y que el antiguo inquilino de la Casa Blanca quedó libre "a la hora del almuerzo".

La aparición de Obama en el juzgado acompañado por miembros del Servicio Secreto de EE.UU. causó un gran revuelo entre los periodistas y curiosos. Antes de marcharse, el exmandatario estrechó la mano de otros candidatos a jurado, se fotografió con varios de ellos e incluso firmó las copias de su libro que algunos habían traído consigo.

Barack Obama waves to onlookers during jury duty just now at Daley Center pic.twitter.com/tQXjuJeeHP