Estados Unidos confirma detención de ‘El Mayo’ Zambada

El gobierno de Estados Unidos confirmó la detención de Ismael “El mayo Zambada” líder del peligroso Cártel de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán.

Tras la detención, el Departamento de Justicia emitió una declaración del Fiscal General Merrick B. Garland sobre los arrestos:

De acuerdo con el Departamento de Justicia, ambos hombres enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales, en especial, relacionadas con las redes de fabricación y tráfico de fentanilo.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on Arrests of Alleged Leaders of the Sinaloa Cartel Ismael Zambada Garcia (El Mayo) and Joaquin Guzman Lopez



