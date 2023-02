Estados Unidos derriba otro OVNI: ahora sobre Michigan

El gobierno de Estados Unidos reveló que un “objeto no identificado” (OVNI) fue derribado el domingo, el tercero en mismo número de días, esta vez sobre el lago Hurón, en el estado de Michigan. Anteriormente se derribaron objetos sobre Alaska y Canadá.

La representante por Michigan Elissa Slotkin tuiteó que “el objeto ha sido derribado por pilotos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos”. Un funcionario federal estadounidense confirmó el derribo.

#BREAKING: Unconfirmed footage of unidentified object hovering over #LakeHuron between Michigan and Ontario, as another object has been shot down.



Follow @CBKNEWS121#ufotwitter #UFOs #UFOshotdown #UFO #UAPs #uaptwitter #UFOSightings #UFOMontana #ufocanada #AnotherUFO pic.twitter.com/lT0RiEj4w9