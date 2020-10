Estados Unidos: Donald Trump emite su voto en Florida

ESTADOS UNIDOS.- El Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, emitió su voto anticipado en Florida, a 10 días de comicios presidenciales.

Trump acudió al centro de votación cerca de su residencia en West Palm Beach, en Florida.

Reporter: "Mr. President who did you vote for today?"



President @realDonaldTrump: "I voted for a guy named TRUMP!"#Vote pic.twitter.com/RSSBo5vD2L