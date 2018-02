Juez de Nueva York niega terminar con el DACA

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-

Un juez federal de Nueva York falló que el gobierno del presidente Donald Trump no ofreció "argumentos jurídicamente adecuados" para poner fin a un programa que protege de la deportación a miles de jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, informó Milenio.

El juez federal de distrito Nicholas Garaufis dijo en su orden que el mandatario republicano "indiscutiblemente" tiene la autoridad para poner fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés), pero que al hacerlo se sustentó en posicionamientos legales deficientes.

De acuerdo con Univisión, este dictamen mantiene la restauración del programa tal y como estaba vigente al 4 de septiembre de 2017, un día antes de la cancelación ordenada por Trump: deja a criterio del gobierno si aprueba o no nuevas solicitudes y renovaciones, o si otorga permisos de viaje ( advance parole), tal como venía ocurriendo previo a esa fecha y al evaluar cada caso por separado.

El secretario de Justicia de Trump ha dicho que la decisión del entonces mandatario Barack Obama para implementar el DACA fue un ejercicio de autoridad anticonstitucional.

El juez dijo que el gobierno de Trump se basó en una creencia "errónea" de que el programa era anticonstitucional. Su fallo es igual al emitido en San Francisco el mes pasado.

El juez ordenó que el gobierno de Trump permita que las personas que ya pertenecen al programa DACA sigan recibiendo protección. Rechazó extender el programa para acoger nuevos solicitantes.

