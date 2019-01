Trump declara 'crisis humanitaria' el cierre de gobierno

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha calificado de "crisis humanitaria" el cierre del Gobierno en el país por falta de acuerdo sobre la financiación del muro en la frontera con México, según lo expresó en un tuit publicado este sábado.

"¡Los demócratas podrían resolver el cierre en 15 minutos! Llamen a su senador demócrata o congresista. ¡Díganles que lo hagan! Crisis humanitaria", reza el mensaje publicado por el inquilino de la Casa Blanca, indicó el portal de noticias RT en su sitio web.

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis.