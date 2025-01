Estados Unidos envía a Marines a la frontera con México.

Elementos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos arribaron a la frontera con México para reforzar la vigilancia en la zona, en cumplimiento de las órdenes de la administración de Donald Trump para frenar la migración irregular.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, la Casa Blanca difundió un video con imágenes de los uniformados llegando a la zona, acompañado de un mensaje en el que se enfatiza su misión de “proteger a Estados Unidos”.

The US Marine Corps Is On The Border Assisting CBP With The Mission To Secure America



Promise Made --> Promise KEPT! pic.twitter.com/t384DH1FDl