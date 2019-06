Difunden imágenes de la erupción de un volcán desde el espacio

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-La espectacular erupción del volcán Raikoke, ubicado en las islas rusas de Kuriles, logró ser captada por astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI).

En redes sociales, la agencia espacial estadounidense difundió las fotografías de este fenómeno.

Desde el pasado 22 de junio se registró una gran cantidad de actividad volcánica que incluía grandes columnas de ceniza que alcanzaron los 700 metros y gases volcánicos, informó Excélsior.

En las imágenes se puede ver una gran columna de humo marcando el planeta.

In this limb view from #GOESWest, you can see the eastern side of the volcanic cloud from the #Raikoke eruption as it ascends vertically into the atmosphere. More imagery: https://t.co/FcYr1NZsje pic.twitter.com/pIhiLUiW8P