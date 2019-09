Estados Unidos busca una solución pacífica con Irán

Notimex

ABU DHABI, Arabia.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció hoy a favor de “resolución pacífica" con Irán, ante la tensión desatada por los ataques del fin de semana contra instalaciones petroleras sauditas, luego de que Teherán se declaró listo para la “guerra total”.

Durante una visita a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en el marco de una gira por la región para evaluar la situación tras los ataques a dos instalaciones de la petrolera estatal Aramco, Pompeo reveló esta tarde que su país busca conformar una coalición para buscar una solución diplomática.

"Nos gustaría una resolución pacífica. Espero que la República Islámica de Irán lo vea de la misma manera", afirmó el jefe de la diplomacia estadunidense en declaraciones a la prensa en Abu Dhabi, tras conversar con autoridades emiratíes sobre los bombardeos y la presunta implicación iraní.

El Ministerio de Defensa saudita afirmó la víspera que “indudablemente” los ataques del fin de semana contra las instalaciones de la petrolera estatal Aramco fueron obra de Irán y que no fueron lanzados desde Yemen, secundando las acusaciones que Estados Unidos hizo en el mismo sentido.

“Estamos intentando conformar una coalición en un acto de diplomacia, mientras que el ministro de Exteriores de Irán amenaza con una guerra total y con luchar hasta con el último estadounidense", dijo Pompeo en referencia a las declaraciones previas del canciller iraní, Mohammad Javad Zarif.

En una entrevista a la cadena estadunidense CNN, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, advirtió este jueves que cualquier ataque militar estadunidense o saudita contra la República Islámica podría causar una "guerra total".

"No queremos la guerra”

"No queremos la guerra, no queremos entablar una confrontación militar, pero no parpadearemos para defender nuestro territorio", afirmó Zarif, tras rechazar, una vez más, que Irán no es responsable de los bombardeos, aunque Arabia Saudita y Estados Unidos aseguren lo contrario y que tienen pruebas.

"Están inventando eso. Ahora quieren echarle la culpa a Irán, para lograr algo. Y es por eso que digo que esto es agitación por la guerra porque se basa en mentiras, se basa en el engaño", apuntó el canciller iraní.

El secretario de Estado llegó a Abu Dabi, precedente de la ciudad saudita de Jeddah, donde el miércoles por la noche se reunió con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, para examinar la situación regional, luego de los ataques, que redujeron a la mitad la producción petrolera de Arabia Saudita.

Pompeo respaldó el "derecho de Riad a defenderse" y advirtió que el comportamiento de hostil de Irán "no será tolerado". "Los saudíes fueron la nación que fue atacada. Fue en su territorio. Fue un acto de guerra contra ellos directamente", indicó, según un reporte de la televisión Al Yazira.

Ante las dudas sobre los bombardeos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió un equipo de expertos a Arabia Saudita para iniciar una investigación internacional sobre los ataques a las instalaciones petroleras sauditas.

La misión fue enviada con base la resolución del Consejo de Seguridad que aprobó el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y el llamado Grupo 5+1, que estipulan que se pueden enviar expertos de la ONU cuando se encuentren equipos de armas fabricados en Irán en algún país, como parece ser el caso.

A pesar del reclamo de los rebeldes yemenitas Al Houthi sobre la responsabilidad de los ataques, el portavoz del ministerio saudita de Defensa, Turki al-Malki, afirmó el miércoles que los misiles y drones usados en los ataque eran iraníes y que hay manera de que hayan sido disparados desde Yemen.

"El ataque fue lanzado desde el norte e indudablemente patrocinado por Irán. Estamos trabajando para saber el punto exacto de lanzamiento", apuntó el coronel al-Malki.