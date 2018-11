Hoy inicia el juicio de 'El Chapo'; esto es lo que puede pasar ...

Agencia

Estados Unidos.- La mañana de este lunes, el presunto capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, se presentará en una corte de Brooklyn para la selección del jurado. Un grupo anónimo, elegido de entre mil neoyorquinos, tendrá la oportunidad de ver cara a cara al que era hasta hace unos años, uno de los hombres más buscados en todo el mundo y la responsabilidad de juzgarlo.

Los jurados que sean seleccionados para el juicio que iniciará el 13 de noviembre serán custodiados por la policía en su camino hacia la corte y de regreso.

A la espera del Chapo esta mañana helicópteros sobrevuelan la zona y camiones blindados de unidades antiterrorismo de la policía custodian la entrada de la corte en Brooklyn.

La selección del jurado marca el inicio del histórico juicio de Joaquín Guzmán, alias El Chapo, y aunque nadie (como dijo el juez Cogan) estará “lo suficientemente bien preparado” para el juicio, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Por qué lo juzgan en Estados Unidos?

Aunque Guzmán es ciudadano mexicano y fue arrestado en ese país, pesan contra él acusaciones en cortes de California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y New Hampshire por crímenes cometidos en los Estados Unidos. Con base en convenios firmados por ambos países, el responsable de un delito en otro país puede ser enviado a dicho país para que lo juzguen. Este proceso se llama extradición.

Los abogados de Guzmán intentaron frenar la extradición de su cliente, pero los tribunales mexicanos se negaron y la víspera de la inauguración presidencial de Donald Trump, el narcotraficante fue enviado en un avión a Estados Unidos.

¿A qué pena se enfrenta?

Principalmente lo acusan por ser el artífice de una gigantesca operación de tráfico de drogas, pero también por lavar dinero, posesión de armas de fuego, conspiración para matar y tortura: 11 cargos en total.

Según el convenio de extradición que México y Estados Unidos tienen, además de las leyes del estado de NY, el Chapo no podría ser sometido a pena de muerte; sin embargo, la cadena perpetua sí es una opción y por los cargos que le han acusado los fiscales podrían ponerlo tras las rejas de por vida.

Hay más de un cargo por el que podría enfrentar esta pena si es encontrado culpable. El delito de empresa criminal que se le imputa lo amerita; los delitos de narcotráfico, cada uno, podrían darle de 20 años a cadena perpetua; el uso de armas un mínimo de 52 años; lavado de dinero, 10 años.

¿Hay peligro de que escape?

El Chapo se ha hecho famoso por ser un artista del escape, en total, ha logrado salir dos veces de prisión, en México. Hay varias versiones de cómo escapó, la oficial es que huyó escondido en un carrito de lavandería y en la otra a través de un túnel sumamente sofisticado. Pero no sólo escapó de prisión, también evadía a los soldados y policías que lo buscaban, escabulléndose por túneles secretos, cuando no los sobornaba.

En Nueva York, las autoridades parecen tomarse muy en serio la amenaza de fuga. Cada vez que lo trasladan del centro de máxima seguridad donde se encuentra en Manhattan a la corte donde lo juzgan en Brooklyn, un trayecto de 5 millas, la policía desvía todo el tránsito del puente de Brooklyn. Una vez despejado, El Chapo cruza el río Este a toda velocidad escoltado por una caravana de patrullas y vehículos blindados.

Ya escogido el jurado, a partir del 13 de noviembre, Guzmán deberá acudir diariamente ante el juez, y el puente tendría que ser cerrado dos veces al día para su traslado y regreso. Los abogados se han quejado de esto y han pedido que se le traslade a la corte de Manhattan que está conectada directamente a la prisión por un túnel. El juez Cogan dijo que lo consideraría, pero aún no se ha tomado una decisión al respecto.

“Que El Chapo lo pague”: ¿qué le pasará a su dinero si es encontrado culpable?

La fiscalía ha pedido que se confisquen 14.000 millones de dólares, producto de su actividad criminal. En 2009 la revista Forbes lo había puesto en la lista de los hombres más ricos por considerar que tenía 1.000 millones de dólares; sin embargo, cuatro años después la revista lo sacó de la lista pues no era posible verificar si todavía tenía acceso a esa fortuna al estar huyendo de la ley.

Los fiscales no han proveído una lista detallada de los bienes del Chapo. Se han limitado a decir que buscarán decomisar todos las propiedades o recursos derivados de conducir una empresa criminal: "Incluyendo pero no limitado a una suma de dinero, al menos, aproximadamente, igual a 14.000 millones", según el documento de la acusación revisado por la revista Forbes.

Pero la fortuna del Chapo podría tener otro destino, uno que la lleve al corazón del debate político por la inmigración. Bajo una propuesta de ley conocida como el CHAPO Act, legisladores del Partido Republicano han planteado que el dinero incautado al capo mexicano sea destinado a reforzar la seguridad en la frontera y a construir un muro entre México y Estados Unidos. “Que El Chapo lo pague”, ha sido el slogan.

¿Cuál es la estrategia legal de El Chapo?

El Chapo se declaró no culpable de los cargos de ser la cabeza de un imperio multimillonario del tráfico de drogas. Sus abogados, Jeffrey Lichtman y Eduardo Balarezo, veteranos defensores de líderes de la mafia y narcotraficantes, han planteado dos rutas para defender al capo mexicano.

Por un lado, buscarán establecer que su cliente no ha recibido el debido proceso. Para ello, argumentarán que la reclusión ha sido demasiado severa, que no han tenido tiempo suficiente para preparar el caso y que, por tanto, no hay condiciones para un juicio justo.

Por otro, parece que intentarán desmentir la afirmación de los fiscales de que su cliente es el jefe máximo del Cártel de Sinaloa. Según reportó el periódico New York Times, la prueba del gobierno de que Guzmán es el líder del cártel, proviene del gobierno mismo (no creo que queda muy claro), lo cual es algo inusual y podría ser atacado como un punto débil. En cambio, los abogados intentarán constatar que en realidad era un subordinado más en la organización criminal, además tratarán de desmentir la versión de los testigos que sean narcotraficantes.

¿Cuál es la estrategia de los fiscales?

Aunque ni abogados ni fiscales han expuesto su estrategia a fondo, algunas revelaciones han arrojado luz sobre puntos clave. Recientemente los fiscales retiraron cargos contra Guzmán a fin de evitar que el juicio se extienda demasiado, pasando de 17 cargos a sólo 11. Pero también han evitado que se conozca la identidad de los testigos que presentarán. Eduardo Balarezo, abogado del Chapo, dijo que esto ha sido un grave obstáculo para preparar la defensa.

Según la agencia de noticias EFE, la fiscalía ha llamado entre 25 y 30 testigos, entre ellos ex colaboradores de Joaquín Guzmán.

¿Cómo protegen a los testigos?

Una de las razones para mantener la identidad de los testigos oculta es para garantizar su seguridad. Los fiscales han dicho que Guzmán ha secuestrado y asesinado en el pasado a testigos protegidos por el gobierno mexicano, aunque esto no ha sido confirmado.

Según reportó el New York Times, algunos testigos se encuentran en la cárcel, en unidades especiales, mientras que otros han sido llevados al programa de protección de testigos en donde incluso se las ha dado una nueva identidad. Balarezo, sin embargo, ha dicho que no hay manera en que su cliente podría actuar en contra de algún testigo o miembro del jurado, debido a las condiciones restrictivas de la prisión donde lo mantienen.

¿Cuánto tiempo durará el juicio?

Por instrucciones del juez, el juicio podrá prolongarse hasta cuatro meses como máximo.