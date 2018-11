Inicia formalmente el juicio de 'El Chapo'

Agencia

Estados Unidos.- El día de hoy comienza formalmente el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” Guzmán.

Este proceso ha sido uno de los más polémicos y esperados a nivel internacional, “El Chapo” Guzmán se presentará ante doce personas que integran el jurado.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, el juicio deparará el futuro del ex líder de uno de los cárteles más poderosos de la historia

Desde la selección del jurado se mostró el proceso como un verdadero espectáculo, que hoy formalmente toma vida con las primeras declaraciones en la Corte de Nueva York.

Durante el proceso previo al juicio hubo desde imitadores de Michael Jackson, ataques de pánico, peticiones de abrazos, solicitudes de autógrafos y hasta carcajadas de “El Chapo”.

Joaquín Guzmán enfrenta 11 cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero en un juicio que se juega la cadena perpetua, ya que aseguran la pena de muerte debería ser descartada debido a un acuerdo previo que se realizó con el gobierno mexicano para su extradición.

“La cantidad de evidencia y solo la amplitud del caso del gobierno temporalmente, la cantidad de años, el alcance de la misma, es un caso difícil”para la defensa, dijo Theresa Van Vliet, ex jefa de narcóticos en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a OZY.

Ese juicio realmente parece más un espectáculo que algo de fondo, declaró Javier Oliva.

Oliva, investigador en temas de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habló para AFP.

Por su parte, Mhoni Vidente, astróloga cubano mexicana, habló también sobre el futuro de “El Chapo”.

“Lo más importante de este juicio es ¿qué va a decir?. No tanto cuántos años le van a dar ni dónde quedaron todos los 14 mil millones de dólares. Y lo más seguro es que fallezca al final de todo el cuento, no va a aguantar la presión. O la otra es que ya terminando el juicio lo matan, porque no les va a convenir que siga vivo. Va a ser algo político”.