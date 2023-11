Estados Unidos lanza campaña para luchar contra la islamofobia

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo público el anuncio de la primera Estrategia Nacional del país para contrarrestar la islamofobia.

Este acontecimiento se enmarca en un contexto en el que diversos informes señalan un aumento significativo tanto de la islamofobia como del antisemitismo, fenómenos que se han visto agravados por la reciente intensificación del conflicto entre Palestina e Israel.

We can’t stand by while hate against Muslims, and those wrongfully perceived to be Muslim, including Arabs and Sikhs, is given oxygen.



That’s why we're developing a National Strategy to Counter Islamophobia and Related Forms of Hate.



Silence is complicity. We won't be silent. https://t.co/NOSIxnNwlI