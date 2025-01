Estados Unidos ordena a personal de Salud dejar de colaborar con la OMS.

Los funcionarios de salud pública de Estados Unidos recibieron instrucciones de cesar toda colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) de manera inmediata. La medida, comunicada a través de un memorando interno, sorprendió a expertos y generó preocupación sobre su impacto en la lucha contra brotes de enfermedades infecciosas.

John Nkengasong, funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), notificó a los jefes de la agencia el domingo por la noche sobre la decisión.

En su mensaje, indicó que todo el personal involucrado en actividades conjuntas con la OMS debía interrumpirlas de inmediato y “esperar más instrucciones”.

Además, especificó que los trabajadores del CDC no podrán ingresar a las oficinas de la organización.

La suspensión repentina de la colaboración podría afectar la respuesta a emergencias sanitarias, advirtieron especialistas. Actualmente, la OMS y el CDC trabajan en investigaciones para contener la propagación del virus de Marburgo y la viruela símica en África, además de monitorear amenazas emergentes a nivel mundial.

La decisión estadounidense también coincide con el seguimiento que realizan diversas autoridades sanitarias sobre brotes de gripe aviar detectados en ganado del país.

The Associated Press tuvo acceso al memorando enviado por Nkengasong, en el que no se detallan razones específicas para la suspensión inmediata. No obstante, la medida se produce después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva la semana pasada para iniciar el proceso de retiro de Estados Unidos de la OMS.

Pese a esta acción, la salida del país del organismo internacional no es inmediata. Para concretarla, se requiere la aprobación del Congreso, el cumplimiento de obligaciones financieras hasta el final del año fiscal en curso y un aviso formal con un año de anticipación.

(Con información de The Associated Press)