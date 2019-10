Estados Unidos quiere quedarse con la fortuna de Caro Quintero

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La tarde de este miércoles se informó que el Gobierno de los Estados Unidos trabajará para obtener las propiedades del famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero. Caro Quintero fue liberado por las autoridades mexicanas.

"Los esfuerzos de hoy para apoderarse de las propiedades que Caro Quintero compró con dinero cosechado por el narcotráfico, la adicción y la violencia que sembró en los Estados Unidos y México, es sólo el último paso en nuestra búsqueda de la justicia", puntualizó Donoghue, fiscal de Estados Unidos.

También te puede interesar: Primera dama compara protestas en Chile con un "ataque alienígena"

“Today’s efforts to seize properties Caro Quintero purchased with blood money reaped from the drug trafficking, addiction and violence he sowed in the United States and Mexico is just the latest step in our pursuit of justice,” stated United States Attorney Donoghue.