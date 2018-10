Renuncia embajadora de Estados Unidos ante la ONU

Agencia

Estados Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump ha aceptado la dimisión de la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, reporta el portal Axios. La noticia todavía no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con dos fuentes consultadas por el portal, Haley habló con Trump sobre su dimisión la semana pasada cuando lo visitó en la Casa Blanca. No obstante, la fecha precisa de su salida se desconoce por el momento.

adora Trump ha anunciado que se reunirá con Haley en la Oficina Oval a las 10:30 de la mañana (hora local). "Un gran anuncio con mi amiga embajNikki Haley en la Oficina Oval a las 10:30", ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter personal.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.