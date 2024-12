Estados Unidos y Canadá pactan lucha contra crisis de fentanilo

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para combatir la crisis de fentanilo que ha devastado comunidades en Estados Unidos y Canadá.

Durante una reunión en Mar-a-Lago, Florida, ambos líderes discutieron estrategias conjuntas para enfrentar este problema, el cual Trump vinculó a la migración ilegal y al tráfico de drogas.

Además de abordar la crisis de opioides, Trump y Trudeau discutieron aspectos relacionados con comercio bilateral. El mandatario estadounidense reiteró su compromiso de establecer acuerdos comerciales "justos" que beneficien a los trabajadores estadounidenses, buscando reducir el déficit comercial de su país con Canadá.

La reunión también se centró en otros temas de interés común, como energía, desarrollo en el Ártico y políticas arancelarias. La visita de Trudeau se produjo luego de que Trump anunciara la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 25 % a productos de Canadá y México, así como un 10% a los provenientes de China.

Según fuentes cercanas al encuentro, ambos líderes buscaron aliviar tensiones y trabajar hacia soluciones cooperativas en estos temas críticos. Trudeau expresó su disposición a colaborar con Estados Unidos para frenar el flujo ilegal de fentanilo y fortalecer la relación comercial entre ambas naciones.

Thanks for dinner last night, President Trump. I look forward to the work we can do together, again. pic.twitter.com/lAWFMTtQt7