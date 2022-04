Estamos preparados: Joe Biden responde a Putin tras amenaza nuclear

Luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazara con utilizar su arsenal de armas nucleares contra cualquier país que interfiera en la guerra de Rusia en Ucrania, el mandatario estadounidense, Joe Biden, respondió: "estamos preparados para cualquier cosa que hagan".

En declaraciones a periodistas desde la Casa Blanca, Biden dijo que "nadie debería hacer comentarios ociosos sobre el uso de armas nucleares o la posibilidad de que sea necesario usarlas". Se trata, dijo el presidente de una retórica "irresponsable".

Putin dijo el miércoles en un acto con legisladores que "si alguien tiene la intención de interferir desde el exterior, debe saber que constituye una inaceptable amenaza estratégica para Rusia. Deben saber que nuestra respuesta a los contraataques será muy rápida. Rápida".

Añadió que Rusia cuenta con las armas "necesarias" para defenderse y que aunque no es algo para "presumir", Rusia las usará si es necesario. Rusia, como otros países, señala que el uso de armas nucleares es posible si existe una amenaza a la seguridad nacional.

El lunes pasado, el canciller Serguei Lavrov habló del peligro de una guerra nuclear y señaló que si bien no es algo que Rusia quiera, el peligro es "real, es grave" y no debe minimizarse. También dijo que el conflicto de Ucrania es una guerra indirecta entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Rusia.

Al respecto, Biden dijo que eso no es cierto, y que le preocupan ese tipo de declaraciones, "porque demuestran la desesperación que siente Rusia por su abyecto fracaso a la hora de poder hacer lo que se propuso en un primer momento".

Despite the disturbing rhetoric coming out of the Kremlin, the facts are plain for all to see: We are not attacking Russia. We are helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end it.