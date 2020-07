Blindan estatuas y monumentos en Estados Unidos

Washington.- La agencia federal que fue creada para mejorar la respuesta de Estados Unidos al terrorismo anunció el miércoles que va a añadir la protección de estatuas y monumentos a su misión.

El secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf dijo que la agencia estableció una fuerza especial para proteger lugares históricos contra el vandalismo y la destrucción de parte de “anarquistas y alborotadores” en el país.

Wolf dijo que personal de la dependencia será desplegado el fin de semana del feriado por el Día de la Independencia en caso de que haya disturbios.

.@DHSgov is pre-deploying rapid deployment teams to respond to any threats to our monuments in critical areas. We will not let anarchists and rioters who clearly hate this country continue to terrorize our cities and destroy federal monuments. We are here to stop them. pic.twitter.com/MK5wICYOf9