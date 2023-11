Estos son algunos talentos ocultos de la realeza del Reino Unido

Varios miembros de la realeza se destacan por ser buenos diplomáticos, sin embargo algunos como Kate Middleton, el rey Carlos III, Guillermo de Gales y Eugenia de York también poseen uno que otro talento oculto, capaz de impresionar a muchos.

Kate Middleton

La Princesa de Gales es una talentosa pianista, ya que tomó clases de este extraordinario instrumento cuando era apenas una niña.

Kate demostró sus habilidades musicales durante el concierto Royal Carols: Together at Christmas, en diciembre de 2021.

La Princesa de Gales es una talentosa pianista, flautista y ha destacado en la fotografía. (Foto: Royal Family)

También se asoció con Tom Walker para interpretar "For Those Who Can't Be Here" para la BBC.

Aparte del piano, Middleton también sabe tocar la flauta y ha destacado en la fotografía, incluso, es considerada como la fotógrafa oficial de la Familia Real, pues muchas de sus postales las han usado en sus redes.

En el currículum de la Duquesa de Cambridge se puede agregar la dirección de orquesta y gran habilidad deportiva, por ejemplo, en junio de este año Middleton retó al campeón de tenis Roger Federer, en un partido en Wimbledon, donde la Princesa de Gales logró derrotarlo y aprovechó la oportunidad para tratar de obtener algunos consejos del entrenador del ex tenista.

Guillermo de Gales

El príncipe Guillermo sorprendió a muchas personas en un acto público, mientras conversaba con un joven de Tanzania, en suajili, uno de los idiomas propios de África, el cual el duque de Cambridge habló de manera fluida en aquella ocasión.

El príncipe de Gales es bueno aprendiendo idiomas, malabarismo e incluso en el motocross. (Foto: Royal Family)

Otros idiomas que habla sin problemas el primogénito del Rey Carlos III y la Princesa Diana, son el español y el francés, pues le gustaban mucho los idiomas cuando era estudiante.

Guillermo también es bueno con el malabarismo y lo dejó claro en uno de los compromisos públicos, donde asistió con su esposa Kate, en Galway, Irlanda.

El príncipe ha destacado en el motocross, donde alguna ocasión tuvo la oportunidad de mostrar su habilidad y dejó sorprendido a más de uno.

Carlos III

Durante una entrevista que dio el ahora Rey de Inglaterra en 2020 para Classic FM, reveló que le gustaba tocar en la orquesta de Trinity College, aunque reconoció que era bastante malo con su instrumento: el violonchelo.

"Recuerdo tocar en la Sinfonía No. 5 de Beethoven y tratar de practicar en mi habitación en Cambridge con un viejo disco dirigido por Herbert von Karajan, quien era el gran director de orquesta en esos días, en los años sesenta. Allí estaba yo sentado con mi violonchelo y mi diapasón" , contó el Rey Carlos III a la estación de radio.

El rey de Inglaterra ha hablado en diversas ocasiones de su talento al tocar el violonchelo. (Foto: Royal Family)

Continuando por la parte musical Carlos III ha sido patrocinador de más de 20 organizaciones de artes escénicas, donde está incluida la Royal Philharmonic Orchestra, la Associated Board of the Royal School's of Music (ABRSM), la BBC National Orchestra of Wales, la Orquesta Filarmónica y el Royal College of Music.

También dirigió la Orquesta Filarmónica para el 60 cumpleaños de la Reina Camila, en una interpretación de Siegfried Idyll de Wagner, según The Cello Museum.

El rey tiene una pasión por la pintura, pues la técnica de acuarela es su predilecta, y las escenas de belleza natural, como las montañas y los lagos, aunque se describe como 'aficionado'.

Esto lo ha convertido en miembro honorario de la Royal Academy y de la Royal Watercolor Society, incluso algunas de sus obras se han vendido por más de 2 millones de dólares.

Eugenia de York

La princesa e hija menor del ex matrimonio entre el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, estudió Historia del Arte y trabaja en la galería de arte Paddle8 de Nueva York, donde expone sus obras, y en la casa de subastas Christie's.

Aunado a eso, en años recientes incursionó en el diseño de joyas, donde lanzó su propia línea de brazaletes y sus ventas están destinadas a apoyar la labor de la organización Royal National Orthopedic Hospital's Redevelopment Appeal.

La hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson trabaja en la galería en Nueva York, donde expone sus obras. (Foto: Gtresonline)

También se dedica a dar tratamiento a los niños que tienen escoliosis.

Eugenia, junto con su hermana Beatriz, son bailarinas de ballet, un dote que tenían en común con Diana de Gales.

Con información de Reforma