Se estrella helicóptero en un edificio de Nueva york

Redacción/SIPSE

Nueva York.- Durante la tarde de este lunes en Nueva York, se reportó que un helicóptero se estrelló contra el techo de un edificio de 54 pisos, informan los medios locales citando al Departamento de Bomberos local.

De manera preliminar, se informó que el helicóptero intentó aterrizar en la estructura, al fallar provocó un incendio, hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas o sin vida, dentro del rascacielos.

Por otra parte, se informó que el piloto falleció en el lugar.

En este momento, se encuentran trabajando las unidades de emergencia en el centro de Manhattan, la circulación ha sido cerrado, para iniciar con las averiguaciones correspondientes.

this is the first shot I’ve seen of the actual building apparently hit by a helicopter https://t.co/voxg1oaT7g pic.twitter.com/uMbqsTmBdo