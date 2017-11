De vagabundo a brillante estudiante en Universidad de Cambridge

Agencia

REINO UNIDO.- Una persona de 52 años, que se dedicaba a pedir dinero y sobrevivía a base de ayuda de la gente, ha sido aceptado en la prestigiosa universidad británica de Cambridge. Tras largas temporadas sin techo, Geoff Edwards fue aceptado en ese selectivo centro académico donde cursa la licenciatura de Literatura inglesa.

De acuerdo con El Mundo, la lectura, la gran pasión de este hombre desde que sus padres le inculcaron esa afición cuando residían en Liverpool (al norte del país), le ayudó a lo largo de los años a mantener el ánimo durante épocas en las que tuvo que hacer trabajos puntuales en el sector agrícola, estuvo en paro, sufrió depresión y se quedó sin hogar. Ahora, ese hobby le ha llevado a una de las mejores universidades del mundo.

"No puedo decir que esto sea con lo que siempre he soñado porque, en realidad, ni siquiera pensaba en la universidad", ha admitido Edwards al citado diario británico, agregando que, no obstante, habiendo vivido en las calles de la ciudad de Cambridge "durante un tiempo" es un "privilegio" traspasar finalmente las puertas de su universidad.