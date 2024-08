EU acepta a Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas

Estados Unidos declaró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que reconoce a Edmundo González como el ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Esta declaración salió de la boca del subsecretario de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, quien aseveró que ‘las pruebas irrefutables de las actas’ muestran que González ‘derrotó a Maduro con millones de votos’, si bien la autoridad electoral no ha publicado las actas de los comicios.

En la reunión de la OEA, se habló sobre la situación actual en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con once muertos y más de mil manifestantes detenidos.

"El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, le declaró ganador de las elecciones sin publicar ningún dato detallado ni los recuentos a nivel de mesa electoral. Los resultados parciales que anunció el CNE del 80 por ciento (del escrutinio) fueron en contra de los sondeos anteriores a las elecciones, al cierre y los numerosos recuentos elaborados por expertos y observadores", expresó.

🚨🚨🚨

“Es irrefutable que edmundo Gonzalez ganó la elección por una cantidad de votos abrumadora” Brian Nichols, Secretario Adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos pic.twitter.com/UKaqDLCYQu — Annette Taddeo (@Annette_Taddeo) August 1, 2024

Durante su intervención, Nichols criticó que tras días de peticiones para que se publiquen los resultados por mesa electoral el oficialismo ‘no ha mostrado datos de ese tipo ni pruebas, a pesar de su propia promesa de hacerlo’, mientras que ‘el plazo para hacerlo, según la ley venezolana, ha vencido’.

"La respuesta parece ser muy clara: o saben que los resultados son que González es el ganador y no quieren presentarlos, o saben que González ganó y Maduro necesita preparar documentos falsificados para respaldar su afirmación".

Nichols afirmó que ‘los venezolanos ya sabían que estas elecciones no cumplen las normas internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas’, por lo que ‘el anuncio del CNE no tiene ningún valor’.

"Maduro y sus representantes deben reconocer a Edmundo como ganador de las elecciones presidenciales, el mundo debe reconocer también la victoria electoral de González. Aquellos que no lo hagan estarán facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto del Estado de derecho y de los principios democráticos", manifestó.

Reconocimiento internacional

La líder de la oposición, María Corina Machado, afirmó que la posición de Estados Unidos ante la OEA es "muy importante", al afirmar que la evidencia de la victoria del candidato opositor "es irrefutable", así como su llamamiento ‘a la transparencia del proceso y a la publicación íntegra y verificada de todas las actas’.

"La voluntad de los venezolanos será reconocida por el mundo entero", comentó.

Muy importante la posición de Estados Unidos en la OEA, en voz del Subsecretario Brian Nichols @WHAAsstSecty, al afirmar que la evidencia de la victoria de Edmundo González Urrutia es irrefutable. Igualmente, su llamado a la transparencia del proceso y a la publicación íntegra y… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 1, 2024

Con información de Reforma