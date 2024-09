EU: Alabama realiza segunda ejecución en prisión con gas nitrógeno

Existen decenas de formas en la que una persona puede morir, sin embargo, esta semana la muerte por gas nitrógeno causó polémica por segunda ocasión en Alabama, Estados Unidos.

Las autoridades de aquel estado llevaron a cabo la segunda ejecución conocida de gas nitrógeno a un preso sentenciado a muerte en Estados Unidos; los críticos han declarado que este método controvertido equivale a la tortura.

La persona cuya forma de ejecución dejó a muchos boquiabiertos fue Alan Eugene Miller, un reo de 59 años de edad que fue declarado muerto el jueves 26 de septiembre en el centro penitenciario William Holman de Atmore.

Alabama puts Alan Eugene Miller, the man convicted of killing 3, to death in second U.S. nitrogen gas executionhttps://t.co/j4BMfBx1IH pic.twitter.com/2tdiuo7wFt