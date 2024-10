EU, Alemania, Reino Unido y Francia exigen fin de la guerra en Gaza

Los mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia hicieron un llamado urgente para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, tras la muerte del líder del movimiento islamista, Yahya Sinwar.

Durante una reunión celebrada el viernes en Berlín, Joe Biden, Olaf Scholz, Keir Starmer y Emmanuel Macron discutieron las "implicaciones" del fallecimiento de Sinwar y subrayaron la necesidad de una solución inmediata.

En un comunicado emitido por el gobierno alemán, se destacó la "urgente necesidad" de liberar a los rehenes israelíes, detener los enfrentamientos y garantizar el acceso de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza. Este llamamiento refleja la preocupación internacional por la escalada del conflicto y sus consecuencias humanitarias en la región.

This is how Yahya Sinwar, the Hamxs chief who orchestrated the October 7th attack, looked after he was ended by the IDF.



Justice served. pic.twitter.com/6XHdOIMSl6