EU anuncia captura de un líder del grupo terrorista ‘ISIS’ en Siria

El Ejército de Estados Unidos anunció este 3 de septiembre la captura de un importante líder del grupo terrorista ISIS (Estado Islámico) en Siria.

La operación, realizada en colaboración con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que agrupan a milicias kurdas y árabes, tenía como objetivo recapturar a miembros yihadistas que habían escapado de su detención.

CENTCOM Forces Partner with Syrian Democratic Forces to Capture ISIS Leader and Assist in Operation to Recapture Escaped ISIS Fighters



U.S. Central Command (CENTCOM) forces, partnered with Syrian Democratic Forces (SDF), captured an ISIS leader, who was assessed as helping ISIS… pic.twitter.com/Pdd2MzXI9Q