EU anuncia represalias contra cártel por distribución de fentanilo

La titular de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró que aplicarán sanciones a por lo menos 15 personas y dos empresas por sus presuntos vínculos con un cártel de México encargado de traficar fentanilo.

Yellen se reunió en la Ciudad de México con funcionarios de alto rango de México, con el objetivo de discutir estrategias eficientes en su lucha por erradicar el consumo del fentanilo, una problemática que se convirtió en uno de los principales enfoques del gobierno de Joe Biden.

“No podemos poner fin a la crisis de los opioides en Estados Unidos ni lograr mayor seguridad sin mirar más allá de nuestras fronteras”, declaró Yellen. “Hemos tomado medidas para interrumpir el flujo de dinero del que dependen los cárteles para traficar fentanilo y cometer otros delitos. Tan sólo en los últimos dos años, hemos sancionado a más de 250 objetivos por su papel en el tráfico de drogas”, publicó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos en X, (antes Twitter).

TUNE IN: I am about to deliver remarks in Mexico where I will announce new actions Treasury is taking to counter the illicit trade of fentanyl and other illegal drugs. https://t.co/jyNNoQqUi6 — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) December 6, 2023

Sanciones

Janet Yellen destacó que impusieron sanciones que prohíben el acceso a propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos, así como la realización de negocios con ciudadanos estadounidenses.

Estas medidas afectan a 15 individuos y dos empresas con sede en México, vinculadas directa o indirectamente al cártel de los Beltrán Leyva, según el Departamento del Tesoro.

Entre las personas sancionadas se encuentran Oscar Manuel Gastelum Iribe, alias ‘El Músico’, y Pedro Inzunza Noriega, identificados por el gobierno estadounidense como líderes del cártel.

Today, I’m announcing new sanctions against 15 individuals and two entities affiliated with the Beltrán Leyva Organization, a notorious Mexican drug cartel that’s producing and transporting fentanyl and other illegal drugs across the border. https://t.co/vzVbz03rks — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) December 6, 2023

En su comunicado, el Departamento del Tesoro señala que el cártel está involucrado en el envío de grandes paquetes de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, desde hace varias décadas. Asimismo, aseguran que se han encargado de distribuir a la misma nación, paquetes de fentanilo en los últimos meses.

Durante su visita a la capital del país y como parte de su agenda oficial, Yellen visitó un laboratorio criminalístico, donde vio ‘de primera mano la importancia de la sólida asociación entre Estados Unidos y México para combatir el crimen, las finanzas ilícitas y el fentanilo’.

Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que con el apoyo del gobierno chino, crearon un grupo de trabajo especializado en el combate contra el tráfico ilegal de fentanilo.

Today in Mexico City, I visited a crime lab where I saw firsthand the importance of the U.S. and Mexico’s strong partnership in combatting crime, illicit finance, and fentanyl. pic.twitter.com/UlEEtSWE4R — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) December 6, 2023

