EU aprueba ley para construir muro fronterizo con México

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría republicana, le dió 'luz verde' en la tarde del jueves a un controvertido proyecto de ley migratorio para reactivar la construcción de un muro en la frontera con México, la medida estrella del ex-presidente Donald Trump, ante el fin del Título 42.

La ley, que tiene pocas posibilidades de prosperar debido a la mayoría demócrata en el Senado, contempla la construcción de un muro fronterizo, el aumento de los fondos para los agentes fronterizos y nuevas restricciones a los solicitantes de asilo, ha informado la cadena CNN.

Este mismo, declaró recientemente sobre el riesgo de que los terroristas ingresen a los Estados Unidos después de que expire el Título 42.

"We do know that there were hundreds that were on the terrorist watch list, that's a concern."



Rep. Michael McCaul [@RepMcCaul] warns about the risk of terrorists coming into the United States after Title 42 expires. @greta



MORE: https://t.co/smUVl5b8WA pic.twitter.com/qLKXmyZvDm