EU aprueba nueva vacuna contra COVID-19 tras aumento de casos

La Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), anunció el lunes 11 de agosto la aprobación de una nueva vacuna contra la COVID-19 de los laboratorios Moderna y Pfizer/BioNTech.

De acuerdo con la FDA, la vacuna consta de una sola dosis y está recomendada para los siguientes grupos de personas:

Today, we took action approving & authorizing for emergency use updated COVID-19 vaccines formulated to more closely target currently circulating variants & to provide better protection against serious consequences of COVID. Here’s what you need to know: https://t.co/A7JIDLBZNG pic.twitter.com/q1M0NerFUS