EU arresta a marinos por filtración ilegal de información a China

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado este jueves de que dos miembros del personal de la Marina estadounidense en el estado de California han sido detenidos por transmitir información militar confidencial a China.

El fiscal general adjunto estadounidense, Matthew G. Olsen, ha señalado en un comunicado que ambos están acusados de 'traicionar la confianza pública' y 'violar los compromisos que asumieron como militares para proteger a Estados Unidos'.

“These individuals stand accused of violating the commitments they made to protect the United States and betraying the public trust, to the benefit of the (People's Republic of China) government,” Assistant Attorney General Matthew G. Olsen said https://t.co/XZw3PqBUQP