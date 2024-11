EU: arrestan a sujeto por presuntas amenazas contra Donald Trump

Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que ayer, un hombre de 66 años fue arrestado en Arizona, por presuntamente hacer amenazas de muerte contra el candidato republicano presidencial, Donald Trump.

Las fuerzas de seguridad del condado de Cochise, ubicado en el estado de Arizona, fueron las encargadas de la detención del sospechoso, identificado como Ronald Syvrud.

BREAKING: Cochise Counry Sheriff Deputies have officially arrested Ronald Syrvud, the 66-year-old deranged s*x offender who made viable threats to #assassinate #President #Trump during his #border visit today pic.twitter.com/ug9qFjwn8w