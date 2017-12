Dos personas mueren en balacera dentro de Universidad

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Al menos dos personas murieron tras un tiroteo registrado la tarde del miércoles en el campus Penn State Beaber de la Universidad Estatal de Pennsylvania, EEUU. Los testigos señalaron que se dispararon más de una docena de balas.

De acuerdo con El Financiero, las autoridades señalaron que las víctimas no son alumnos y que se trató de un caso de violencia doméstica. Un hombre presuntamente le disparó a una empleada de la institución. El incidente tuvo lugar en un estacionamiento cerca del edificio de servicios de alimentos del campus.

La rectora de la universidad, Jenifer S. Cushman, reportó lo ocurrido a través de sus cuentas de Twitter y Facebook y señaló en el documento lo siguiente:

"Hubo un acto trágico de violencia en Penn State Beaver esta tarde que no involucró a estudiantes", escribió Cushman en una publicación en la página de Facebook de la escuela. "Nuestros pensamientos están con todos los que se han visto afectados".

"Nuestra policía del campus está atenta; por favor evite el edificio de la unión estudiantil y el área de servicios de alimentos hasta nuevo aviso. Entendemos que este es un evento traumático para nuestra comunidad universitaria", agregó.

Un funcionario de Servicios de Emergencia del Condado de Beaver, Pennsylvania, indicó que las autoridades no creen que haya otras víctimas.

Las autoridades confirmaron que la amenaza ha terminado; sin embargo, el campus permanece cerrado mientras continúa la investigación. Además, oficiales de la Policía Estatal de Pensilvania vigilarán las instalaciones en los próximos días.

