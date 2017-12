Por 'apagón' en aeropuerto de Atlanta cancelan vuelos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Miles de viajeros se quedaron varados después de que un corte de energía afectara a todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta, considerado el más transitado del mundo; a causa de este incidente más de 800 vuelos fueron cancelados.

A las 11:30 a.m. ET, la Administración federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió un alto en tierra para vuelos con dirección a Atlanta, lo que significa que los aviones son retenidos en sus aeropuertos de salida, de acuerdo con un tuit de la cuenta verificada de Twitter del aeropuerto. Los despegues desde el aeropuerto están retrasados debido a que los equipos electrónicos no están funcionando en las terminales, dijo la FAA.

De acuerdo a Reuters, se reporta que el personal del aeropuerto está trabajando para restablecer la energía después del apagón que ocurrió alrededor de las 13:15, hora local.

Todos los vuelos salientes han sido suspendidos por la Autoridad Federal de Aviación de EE.UU., mientras que los vuelos entrantes que aún no han despegado y se encuentran en sus puntos de partida.

La empresa de servicios públicos Georgia Power confirmó a través de su cuenta de Twitter que está investigando el incidente, luego de que surgieran informes de que un equipo de construcción cortó una línea eléctrica, lo que provocó el apagón.

Sin embargo, un portavoz del aeropuerto afirmó al Atlanta Journal Constitution que los funcionarios aún no están seguros de la causa del incidente.

El aeropuerto Hartsfield-Jackson recibe unos 2.500 vuelos y un promedio de 275.000 pasajeros al día, de acuerdo con su sitio web. Debido a su tamaño, el corte de energía podría tener un efecto de parálisis tanto en el tráfico aéreo en Estados Unidos como en el extranjero.

La compañía eléctrica Georgia Power confirmó que tenía equipos en el terreno trabajando para determinar la causa del problema. El apagón afecta todas las operaciones del aeropuerto, dijo el portavoz Reese McCranie.