EU: autopsia revela que Sonya Massey murió de un tiro en la cabeza

La autopsia publicada por la oficina forense del condado de Sangamon, en Springfield, Illinois, reveló que Sonya Massey perdió la vida por un disparo en la cabeza.

El caso de Massey se volvió viral en redes sociales tras difundirse el video donde el ayudante del sheriff del condado de Sangamon, Sean Grayson, le apunta con su arma de fuego y posteriormente le dispara.

A 36-year-old black woman was killed by the police in her home in Illinois, US after she called 911 and asked for help ⤵️ Bodycam footage shows Sonya Massey, a mother of two, was shot by Sangamon County Sheriff's Deputy Sean Grayson while holding a hot pot in her kitchen pic.twitter.com/WoNaMGeKp1

La mujer había llamado al número de emergencias 911 tras sospechar que había un intruso en los alrededores de su domicilio. Al llamado, acudieron dos agentes, entre ellos, Grayson.

De acuerdo con el informe oficial de seis páginas, el cadáver de Massey fue examinado por el médico forense Nathaniel Patterson.

La víctima de 36 años murió como consecuencia de una herida de bala bajo el ojo izquierdo.

El informe detalla que ‘la dirección de la bala es de adelante hacia atrás, hacia abajo y ligeramente de derecha a izquierda’.

El autor de los disparos, Sean Grayson, ya fue imputado por cargos de homicidio en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta, informó NBC News.

La Policía del estado de Illinois, en Estados Unidos, publicó un video captado a través de la cámara incorporada en el cuerpo de uno de sus agentes que mostraba al agente imputado y a otro más conversando de forma tranquila en el interior de la vivienda con Sonya Massey hasta que comienza una breve discusión en torno a una olla de agua hirviendo.

Cuando uno de los agentes expresó que se iba a alejar de la olla, Massey respondió en hasta dos ocasiones que le reprendió ‘en nombre de Jesús’, tras lo que el agente la amenazó con dispararle en la cara.

Poco después se escuchan los tres disparos que acabaron con su vida.

El agente, que se declaró no culpable de los cargos y permanece bajo custodia policial sin derecho a fianza, aseguró que Massey iba a lanzarle agua hirviendo.

El hijo de Massey, Malachi, declaró en una conferencia de prensa que el brutal asesinato de su madre le ha afectado tanto que no ha podido dormir.

“I really don’t have words for this” — Malachi, the son of #SonyaMassey, after the release of her autopsy findings. Sonya's children lost their mother in a senseless act of police violence! As they navigate this unimaginable loss, we must rally around them with support! pic.twitter.com/VD6M0B5jJx