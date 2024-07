EU: Colorado detecta nuevos casos de gripe aviar en trabajadores avícolas

Cuatro trabajadores avícolas en Colorado fueron diagnosticados con gripe aviar, según confirmaron las autoridades de salud el domingo.

Estos nuevos casos incrementan el número total de infecciones a nueve en Estados Unidos desde el primer caso registrado en 2022, también en un trabajador avícola en Colorado. De estos nueve casos, ocho se han reportado este año.

Los afectados presentan síntomas relativamente leves, como ojos rojos e irritados, así como síntomas comunes de infecciones respiratorias: fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta y mucosidad. Ninguno de los trabajadores ha requerido hospitalización. En general, los casos en Estados Unidos han sido moderados.

#HCPs: TODAY from 2-3pm ET join a CDC clinician update on the U.S. avian influenza A(H5N1) virus outbreak. More: https://t.co/3jlLO7oDML pic.twitter.com/DzgOBcBwWl — CDC Flu (@CDCFlu) July 16, 2024

Contexto y expansión del virus aviar

Un quinto trabajador, que también muestra síntomas, está a la espera de los resultados de las pruebas. Los casos confirmados involucran a trabajadores que sacrificaron aves en una granja en el noreste de Colorado y que tuvieron contacto directo con aves infectadas.

El virus de gripe aviar H5N1 se ha estado propagando entre mamíferos, como perros, gatos, zorrillos, osos, focas y marsopas, en decenas de países desde 2020. Este año, se ha detectado en ganado en Estados Unidos y ahora circula entre el ganado vacuno en varios estados.

CDC released more details about the 5 human cases of H5N1 bird flu in Colorado:



Symptoms include conjunctivitis, eye tearing, fever, chills, coughing, sore throat and runny nose. pic.twitter.com/Rvv2jM3mLP — BNO News (@BNOFeed) July 16, 2024

Síntomas comunes de la gripe aviar H5N1

Los síntomas de la gripe aviar H5N1 en humanos pueden variar de leves a graves e incluso pueden no causar ningún síntoma. Los síntomas iniciales suelen ser similares a los de la gripe común, incluyendo:

- Fiebre alta (más de 38°C)

- Dificultad respiratoria

- Tos

- Malestar general

- Dolor de garganta

- Secreción o congestión nasal

- Dolores musculares o corporales

- Fatiga

- Dolor de cabeza

Riesgo para la población general

Las autoridades de salud clasifican la amenaza para la población general como baja, ya que el virus no se ha transmitido entre personas. Sin embargo, la vigilancia continúa debido a que versiones previas del virus han resultado mortales para algunas personas.

En respuesta a la situación, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han enviado un equipo de nueve personas a Colorado para ayudar en la investigación, a petición del estado. Otros casos de gripe aviar este año se han detectado entre trabajadores de explotaciones lácteas en Michigan, Texas y Colorado.

💉🔬 New #H5N1 vaccine study in @NatureMedicine:



- Stockpiled U.S. H5N1 vaccines effective against current 2.3.4.4b clade

- Adjuvanted vaccines show 60-95% seroconversion rate

- Could serve as stopgap until updated vaccines available



🔗 https://t.co/ijj1gMD53h pic.twitter.com/BkAyf9ULcM — FluAlert (@FluAlert_) July 16, 2024

El virus detectado en los últimos cuatro casos es al menos parcialmente idéntico al tipo encontrado en los casos previos en Estados Unidos. Las autoridades están realizando análisis genéticos para confirmar si es exactamente el mismo virus.

Para el viernes 12 de julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos había confirmado la presencia del virus H5N1 en 12 estados. Se han reportado cientos de bandadas de aves comerciales con H5N1 u otras formas de gripe aviar.

Con información de AP.