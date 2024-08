EU elimina a 15 miembros de ISIS en ataque armado al oeste de Irak

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que, en una operación conjunta con las fuerzas de seguridad iraquíes, lograron eliminar a 15 miembros del grupo terrorista ISIS (Estado Islámico) en Irak.

El CENTCOM indicó en el mismo mensaje que ‘el elemento de ISIS estaba armado con numerosas armas, granadas y cinturones explosivos suicidas’, si bien aseveró que ‘no hay indicios de víctimas civiles’.

