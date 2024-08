EU enviará submarino cargado con misiles a Oriente Medio

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó que un submarino con misiles guiados se dirija a Oriente Medio e indicó al grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln que navegue más deprisa a la zona, según indicó el domingo el Departamento de Defensa.

Estados Unidos y otros aliados están presionando a Israel y Hamás para que alcancen un cese el fuego que pueda ayudar a contener las enormes tensiones en la región tras los asesinatos del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh en Teherán y de un comandante de Hezbollah en Beirut.

Las autoridades estaban atentas a ataques de represalia tanto de Irán como de Hezbollah por los asesinatos, y Estados Unidos ha ido reforzando su presencia en la región.

El Lincoln, que estaba en Asia-Pacífico, ya tenía orden de dirigirse a la región para sustituir al grupo de ataque del USS Theodore Roosevelt, que tiene previsto comenzar el viaje a casa desde Oriente Medio. Austin dijo la semana pasada que el Lincoln llegaría a la zona del Comando Central para final de mes.

It is now clear that Israel plans on a wider war.



Yoav Gallant the leader of the more “moderate” wing of Netanyahu's cabinet has effectively said so.



SECSTATE Blinken acts as though his words to the enraged leaders of the Middle East can reverse America’s slide into war in… pic.twitter.com/dJNiKXPgGe