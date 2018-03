Por espionaje, EU expulsa a diplomáticos rusos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sumó a las sanciones a Rusia por el intento de asesinato con un agente químico del ex espía Sergei Skripal con la orden de expulsión de 60 funcionarios rusos y el cierre del consulado ruso en Seattle (Washington).

"Tomamos estas medidas para demostrar nuestra inquebrantable solidaridad con el Reino Unido y para imponer consecuencias a Rusia por sus constantes violaciones de las normas internacionales", explicó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, mediante un comunicado, publicó Infobae.

Una vez comunicada la decisión del republicano, la embajada rusa en territorio norteamericano utilizó su cuenta de Twitter para iniciar una particular encuesta: "La administración estadounidense🇺🇸 ordenó el cierre del consulado ruso en Seattle @ GK_Seattle🇷🇺. ¿Qué consulado general de EEUU cerraría en @Russia, si dependiera de usted decidir?", fue el mensaje que apareció en la cuenta oficial.

Las opciones son tres consulados norteamericanos: el de Vladivostok, el de Yakaterinburgo o el de San Petersburgo.

