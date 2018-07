Arrestan a musulmán que planeaba atentado el 4 de julio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades de Cleveland (Ohio, Estados Unidos) informaron este lunes de la detención este domingo de un hombre que quería cometer un atentado el Día de la Independencia de Estados Unidos en nombre de Al Qaeda.

De acuerdo con información del portal Televisa noticias, Demetrius Nathanial Pitts, que tenía intención de llevar a cabo su acción terrorista este próximo 4 de julio en el centro de la ciudad, deberá ahora enfrentarse a cargos por apoyar a una organización terrorista, informaron fuentes de la investigación.

"Quería llevar a cabo un atentado en el centro de Cleveland, el 4 de julio. Y se reunió con alguien que él pensaba que era un miembro de la red de Al Qaeda para que le ayudara con el golpe”, informó hoy Mike Tobin, portavoz de la Oficina del Fiscal de Cleveland, quien aclaró: “En realidad, esa persona trabajaba para el FBI”.

Aunque por el momento las autoridades no han revelado demasiados detalles de la operación, a la espera de que se celebre una rueda de prensa a lo largo de esta mañana, Tobin explicó que Pitts entró en el radar de las fuerzas de seguridad debido a una serie de comentarios hechos en internet en el que expresaba sus intenciones.

De acuerdo con el funcionario, el acusado afirmó tener intención de “hacer algo en el centro de la ciudad”, donde habría “muchísima gente” debido a las celebraciones del Día de la Independencia, en el que numerosas ciudades a lo largo del país organizan desfiles y fuegos artificiales.

Demetrius Nathaniel Pitts, quien también utilizaba el nombre Abdur Raheem Rafeeq, habría dicho a un agente encubierto del FBI que pretendía hacer estallar un automóvil cargado de explosivos durante las festividades públicas por la Independencia estadounidense.

"Su deseo era matar personal militar y sus familias”, dijo el agente del FBI Steve Anthony, responsable por el caso.

Funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia informaron que Pitts, un ciudadano estadounidense con “un largo historial criminal”, fue detenido después de discutir formas de llevar adelante el atentado sin saber que su interlocutor era un agente.

De acuerdo con Anthony, los agentes ya habían vigilado a Pitts “durante meses”, desde que posteó en redes sociales comentarios favorables a la red Al Qaeda y mostró “intenciones agresivas” contra las fuerzas armadas estadounidenses.

En uno de esos mensajes, Pitts había sugerido a los musulmanes a entrenarse en combate mano a mano, así como en el uso de armas y explosivos.

