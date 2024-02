EU: gobernadores apoyan alambre de púas en frontera con México

Gobernadores republicanos estadounidenses se manifestaron en la frontera México-Estados Unidos para expresar su apoyo al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha promovido la instalación de alambres de púas y muros flotantes con boyas a lo largo del Río Bravo.

Los mandatarios también se pronunciaron en contra de la administración del presidente Joe Biden, a la que acusaron de un mal manejo de los cruces fronterizos ilegales.

Los asistentes fueron los mandatarios de los estados de Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee y Utah.

Greg Abbott también utilizó sus redes sociales, como X (antes Twitter) para manifestarse en contra de las acciones del gobierno de Biden con respecto a la ola de migrantes que se dirige a Estados Unidos.

America’s Governors have banded together to make one thing clear: Texas has the right to protect & defend our border.



We will NOT tolerate this invasion the Biden Admin’s open border policies enabled.



President Biden — it is your turn now to enforce the law & secure the border. pic.twitter.com/3B9zcl2VX9