EU informa que 13 países recibirán a refugiados de Afganistán

ESTADOS UNIDOS: La lista fe dada a conocer esta mañana, donde trece países, entre ellos cuatro de Latinoamérica, han acordado hasta el momento recibir al menos temporalmente a ciudadanos evacuados de Afganistán, y una docena más de naciones aceptaron servir de puntos de tránsito para los desalojados, dijo el viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

En un comunicado, Blinken señaló que algunos posibles refugiados afganos a los que aún no se autoriza su reasentamiento en Estados Unidos serán albergados en instalaciones de:

Los países de tránsito son Bahréin, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Italia, Kazajistán, Kuwait, Qatar, Tayikistán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.

We are very grateful to the United Arab Emirates for the support to transit U.S. citizens, embassy personnel, and foreign nationals from Afghanistan through the UAE. We appreciate our strong partnership.