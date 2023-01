EU: Jill Biden se somete a procedimiento para extirpar lesiones cancerosas

Este miércoles, la primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden de 71 años de edad, fue sometida a un procedimiento ambulatorio común conocido como cirugía de Mohs para extirpar y analizar las lesiones cancerosas en su ojo derecho y la recién descubierta en su pecho.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Casa Blanca, Jill Biden se sometió a casi nueve horas en el hospital a una cirugía donde le extirparon carcinomas basocelulares, dónde indicaron que la lesión en su ojo izquierdo fue eliminada por completo y se envió para su análisis microscópico estándar.

Asimismo, se destacó que la primera dama "experimentaba cierta inflamación facial y hematomas, pero se encontraba de buen ánimo y se sentía bien".

Poetry and music bring us together, showing us that our differences are precious and our similarities infinite.



Thank you, @BeatrizGMuller, for sharing your love of literature with me and helping spark a joy of learning in so many. pic.twitter.com/4trI6V6Evg